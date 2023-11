Kész tervekkel mentette volna magát a zsoldosvezér a lázadás előtt – Újabb részletek derültek ki

Június végén zajlott villámlázadás Oroszországban, amikor a Jevgenyij Prigozsin vezette orosz zsoldosok Moszkva ellen indultak. Az eseményeik máig foglalkoztatják a közéletet, még mindig vannak megválaszolatlan kérdések.

A The Moscow Times írt egy cikket, amelyben a Jevgenyij Prigozsin körüli kérdések több részletére is fény derül. 2023. június 23-án este a zsoldosvezér arra készült, hogy kiadja a parancsot a fegyvereseinek, hogy induljanak meg Moszkva ellen. Ezzel egy időben az orosz fővárosban magas szintű megbeszéléseket tartott néhány fontosabb vezető. Elmondások alapján itt az moszkvai elit néhány fontosabb szereplője ült volna össze az ukrajnai háborúról tanácskozni. A tervek szerint az eseményen a zsoldosvezér is megjelent volna.

Prigozsin ekkoriban az egyik legnépszerűbb ember volt Oroszországban, de a konfrontatív személyisége miatt állandóan összetűzésbe került a vezetőkkel. Ez ahhoz vezetett, hogy egyre nehezebben tudott tárgyalásokat kezdeményezni a legfontosabb emberekkel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmének elnyeréséért egyre drasztikusabb eszközökhöz kellett nyúlnia, de így is kitaszított lett a moszkvai elit köreiben.

A zsoldosvezér arra készült, hogy egy beszéden keresztül próbál majd az elnökhöz közel férkőzni. Az lett volna az elgondolás, hogy Prigozsin rivaldafényt kap majd a találkozón elmondott beszédével, főleg, mivel azt később ki akarták adni a nyilvánosságnak is. A tervek szerint mellette állt volna Szergej Szurovikin, az „Armageddon tábornok” néven elhíresült orosz katonai vezető is. A beszédet váratlanul lemondták, így a nagy tervek kútba estek. Ezt követően adta ki a parancsot Prigozsin a Wagner zsoldosainak a lázadásról.

Andrej Kolesnyikov, a Carnegie Endowment for International Peace vezető munkatársa szerint Prigozsin kétségbeesetten szeretett volna betörni az orosz politikai életbe.

hozzátette, hogy A figyelemfelkeltés különböző módjai is ezt a célt szolgálták volna, de a zsoldosvezér elszámította magát.

A Wagner első embere két hónappal később egy repülőgép szerencsétlenségben vesztette életét.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images