Velőtrázó veszteségszámot mondtak be az ukrán katonák: ha ez igaz, nagy a baj

Az orosz haderő több mint egy hónapja nagy erőkkel ostromolja a donyecki Avgyijivka városát, az orosz alakulatok helyszíni felvételek szerint súlyos veszteségeket szenvednek, de folyamatosan nyomulnak beljebb a város térségébe.

️ Battle for Avdiivka3pm, November 22The Russian Armed Forces continue to develop success on the Avdiivka section of the front.However, it can be expected that in the near future the enemy will concentrate part of the reserves in this direction to slow down the advance pic.twitter.com/sWkdz5M2mw