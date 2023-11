Bemutatta az izraeli hadsereg, mit találtak az elfoglalt gázai kórház alatt

Izrael még a gázai ostrom első napjai során azzal vádolta meg a Hamászt, hogy parancsnoki bunkert építettek a gázai Al-Sifa kórház alá. A létesítményt a múlt héten foglalta el Izrael, de több napig nem jelentkeztek a bunkerről szóló felvétellel.

Tegnap hivatalos X-oldalán közzétett egy videót az izraeli haderő, melyben bemutatják az Al-Sifa kórház alatti bunkert. Az izraeli haderő szóvivője szerint az alagútrendrendszer összesen több mint 300 méter hosszú, a Hamász kiürítette a komplexumot, amikor az izraeli hadsereg közel került, majd betemette a bejáratokat.

A bunkert részletesen is bemutatja az IDF: látható a videón, hogy be volt kötve az áram (Izrael szerint közvetlenül a kórház áramhálózatára volt kötve), van a komplexumban vécé, konyha, kaszárnya, légkondicionáló. Az IDF szóvivője szerint még nem tudták teljesen feltérképezni a bunkerrendszert, mivel egy részét beomlasztotta a Hamász.

Arra is kitértek, hogy azért nem készült el korábban a felvétel a bunkerről, mivel több nap volt, mire biztosították az izraeli katonák a térséget és meggyőződtek róla, hogy nincs az épület aláaknázva.

Az IDF embere szerint a bunker célja az volt, hogy a Hamász vezetőinek szállást adjon, akik innen tudták irányítani a Gázában harcoló alakulataikat.

Dear world, is this enough proof for you? pic.twitter.com/Z3HNDPNV3O