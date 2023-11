Jönnek a felvételek: a legjobb fegyvereit vetette be Ukrajna az ostromlott Avgyijivka felmentésére

Avgyijivka lassan két hónapja heves orosz ostrom alatt van, pár hete Ukrajna odaküldte a térségbe egyik legjobban felszerelt és kiképzett gépesített gyalogsági alakulatát, a 47-eseket.

Magától értetődő, hogy magukkal vitték az ukrán „elitkatonák” Leopard 2A6-es harckocsijaikat és M2A2 Bradley lövészpáncélosaikat is, de eddig főleg drónos akciókat lehetett látni az alakulat részéről orosz páncélosok ellen.

Ahogy az orosz csapatok foglalják az Avgyijivka északnyugati részében található falvakat és nyugati irányból is próbálják bekeríteni a várost, úgy egyre több olyan felvétel van, melyen a fent említett technikai eszközök bevetése látható.

Ez egy M2A2 igencsak látványos akciója Sztyepove térségében, mely során ukrán gyalogosok műveleteit fedezi.

Ezt a fotót pedig egy Leopard 2A6-osról lőtték, ahogy egy Avgyijivkától északra található útszakaszon vonul át.

Ukrainian Leopard 2A6(s) from the 47th Mechanized Brigade have been involved in the fighting outside of Avdiivka. (Thread)Seen here, a Leopard 2A6 moves down a road north of the city. pic.twitter.com/rP6jJJfiVR