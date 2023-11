Kettős játékot űz Oroszországgal a nagyhatalom - Milliós üzlet zárult le Ukrajnával

Európai kereskedők arról számoltak be, hogy a kínai importőrök a feltételezések szerint a héten mintegy 66 000 tonna takarmánykukoricát szereztek be Ukrajnából. A beszerzés becsült ára tonnánként 248 dollár körül van, ami a szállítási költségeket is tartalmazza.

Az eredetileg decemberi átadásra tervezett szállítmányt a hírek szerint Kína déli régióiba szánják. Az egyik kereskedő azt tapasztalta, hogy a kínai vásárlók fokozottan érdeklődnek az ukrán és más fekete-tengeri kukorica iránt. Ez az érdeklődés kiterjed mind az azonnali, mind a jövő év január/februárra tervezett szállítmányokra.

A kereskedő továbbá megjegyezte, hogy az ukrán kukorica nagy mennyiségben szállítva megfizethető.

Az ilyen szállítmányok mértéke azonban jelenleg korlátozott az ukrán kikötői infrastruktúrát ért orosz támadások miatt. Egy másik kereskedő aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az ukrán hajózási útvonalak képesek lesznek-e a nagy mennyiségek rendszeres kezelésére.

Nem szabad elfelejteni, hogy Moszkva ukrajnai inváziója ellenére Kína továbbra is erős kereskedelmi kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Mindazonáltal Peking semlegességét bizonygatja az Ukrajnában zajló konfliktussal kapcsolatban, és folyamatosan vásárol mezőgazdasági termékeket Kijevtől.

Címlapkép: egyiptomi gabonaszállító hajó Mikolajiv kikötőjében 2014-ben. A címlapkép illusztráció, forrása: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images