Példátlan zavargások törtek ki az európai országban

Egy rendőr súlyosan megsebesült Dublin belvárosában csütörtökön éjszaka, a néhány órával korábban gyermekek ellen elkövetett késes támadás nyomán kitört zavargásokban, melyekben 34 embert őrizetbe vettek - tájékoztatott az ír rendőrség pénteken, "szélsőjobboldali provokátorokat" vádolva az erőszak szításával.

Korábban a rendőrség azt közölte, hogy nem találtak terrorizmusra utaló jelet a Parnell téren késsel elkövetett támadásban, de reggeli sajtótájékoztatóján Drew Harris országos rendőrfőkapitány már nem zárta ki ezt sem, kiemelve, hogy egyelőre minden lehetséges indítékot számba vesznek.

A főkapitány elmondta, hogy ilyen méretű zavargásokra évtizedek óta nem láttak példát az ír fővárosban, és hozzátette, hogy várhatóan többeket őrizetbe fognak még venni.

A tájékoztatás szerint csütörtök este egy kisebb bevándorlásellenes csoport jelent meg a támadás helyszínén és összecsapott a rendőrökkel. A mintegy 2-300 főre duzzadó tömeg - melyben az ír zászlók mellett "Az ír életek számítanak" feliratú táblák is megjelentek - autókat gyújtott fel, kirakatokat tört be, üzleteket rabolt ki, továbbá a közeli éttermekből felkapott székeket és asztalokat hajigálva rátámadt a kiérkező rendőrökre.

A zavargások megfékezésére mintegy 400 rendőrt mozgósítottak, és kordonnal vonták körbe az ír parlament épületét is. Patrick McMenamin főfelügyelő csak az éjszakai órákban jelentette be az X közösségi oldalon, hogy a rendbontásoknak sikerült véget vetni. A rendőrség korábban már bejelentette, hogy a késsel elkövetett támadás gyanúsítottja egy ötvenes éveiben járó férfi - aki maga is súlyosan megsebesült, de további információkat nem közöltek róla.

A támadó egy nőt és három kisgyermeket sebesített meg, közülük kettőt súlyosan.

Címlapkép: kiégett villamos a dubini zavargások után. A címlapkép forrása: Brian Lawless/PA Images via Getty Images