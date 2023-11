Kiszivárgott: már majdnem véget ért egyszer az ukrajnai háború, de egyetlen dolog miatt borult a megállapodás

Oroszország megígérte Ukrajnának tavaly tavasszal, hogy leállítják az ország elleni inváziót, ha Kijev szintén ígéretet tesz arra, hogy soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz, de az ukrán kormány nem ment bele az alkuba, mert nem bízott az oroszokban – mondta David Arahamia, a tavaly tavaszi béketárgyalások delegációjának egyik vezetője a Kyiv Postnak.

Az Ukrajna elleni invázió kezdetén, tavaly tavasszal több tárgyalás is volt Oroszország és Ukrajna közt, ezeken nem sikerült semmilyen megállapodást elérni, aztán a nyárra teljesen be is rekedtek az egyeztetések.

David Arahamia, az ukrán delegáció egyik vezetője azt mondta az ukrán médiának: Oroszország megígérte, hogy leállítja az Ukrajna elleni támadást, ha az ukrán kormány alkotmányt módosít és semlegességet fogad, illetve felhagy véglegesen a NATO-hoz való csatlakozás ambícióival.

Állítása szerint nem is a területszerzés, hanem ukrajna semlegességének szavatolása volt Moszkva legfontosabb célja a háborúval.

Arahamia azt mondta az ukrán médiának: Kijev azért nem ment bele a megállapodásba, mert nem bíztak az oroszokban.

Sosem volt meg a bizalom; nem hittük, hogy az oroszok betartják majd, amit ígérnek. Csak akkor működött volna a dolog, ha vannak biztonsági garanciák

– mondta az ukrán politikus.

Szerinte a kijevi kormány attól tartott, hogy teljesen mindegy, miben állapodnak meg az oroszokkal, Moszkva erőt gyűjt és ismét megtámadja majd Ukrajnát.

Hasonló érvek egyébként ma is gyakran hallhatók nyugati és ukrán részről: azért nincs semmilyen tárgyalás az oroszokkal, mert Moszkva bármilyen tűzszünetet, békét csak arra használ majd, hogy rendezze sorait egy újabb invázióhoz.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images