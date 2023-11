Ez lett volna Putyin nagy terve Oroszország felemelésére, de most a tönk szélére került az elképzelés

Az EAEU egyik legnagyobb gondját az okozza, hogy a tagállamok közötti egyenlőtlen piacok belső nézeteltéréseket szülnek. A szervezet fejlődésének fokmérője, hogy az elmúlt nyolc évben – minden hangzatos orosz kijelentés ellenére – nem sikerült új tagokat vonzania a szervezetnek. Az egyik lehetséges új tag Tádzsikisztán lehetne, mivel az ország nagymértékben függ Oroszországtól, ennek ellenére sem terveznek csatlakozni az szervezethez. Hasonló Üzbegisztán helyzete, ők is egyelőre csak megfigyelőként vannak jelen az EAEU-ban.

️: Uzbekistan's foreign trade with the EAEU countries for January-October 2023Uzbekistan's foreign trade turnover with the EAEU member states increased by 1.4% compared to the same period last year and amounted to $12.9 billion #Infographics