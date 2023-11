Egy nap alatt elsöpörte Putyin különleges fegyvereit a vihar Szevasztopolban

A műholdképeket megszerző és kielemző OSINT-osok – köztük Brady Africk, aki korábban is a különféle orosz védelmi vonalakat tanulmányozta – megállapították, hogy a szevasztopoli kikötő körül kiépített orosz védelmi rendszer komoly károkat szenvedett a közelmúltbéli viharban. A kikötőt védő különböző megoldások célja az ukrán különleges erők akcióinak feltartóztatása.

Recent storms over the Black Sea heavily damaged Russian defenses at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea. pic.twitter.com/Qb0IwnkCfu