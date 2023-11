Finnország teljesen lezárja határát Oroszország felé, nagy megrendelést kaptak az orosz fegyvergyárak – Háborús híreink szerdán

Portfolio 2023. november 29. 07:15

Finnország bejelentette, utolsó működő határátkelőjét is lezárja Oroszország felé, mivel szerintük Moszkva szervezetten szállít észak-afrikai és közel-keleti migránsokat a határhoz. A lengyel–ukrán határon továbbra is tart a lengyel kamionosok blokádja amiatt, hogy az ukrán fuvarozók lefelé tartó árversenybe kényszerítik őket, miközben a szlovák kamionosok bejelentették, lezárják a Szlovákia és Ukrajna közötti fő határátkelőt, ha a kormány nem tesz valamit az ukrán fuvarozók ellen. Irán Szu-35-ös vadászbombázó repülőgépeket, Mi-28H harci helikoptereket és Jak-130-as gyakorló repülőgépeket vásárolt Oroszországtól. Az orosz csapatok továbbra is nagy veszteségekkel haladnak előre Avgyijivkánál, de heteken belül bevehetik a várost.