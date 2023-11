Félelmetes haderő épül Oroszország szomszédjában – Bemutatkozhat az amerikai csúcsfegyver édestestvére

Az elemzők szerint a Dél-Koreából importált Homar-K-val Lengyelország hamarosan végrehajthatja első éles tesztjét, igaz, egyelőre csak gyakorlórakétával. Továbbá a médiában eddig megjelent képekből (amelyen mindig a nagyobb hatótávolságú KTSSM-I gondolával jelenik meg a rakéta-sorozatvető) feltételezik, hogy akár ballisztikus rakétatesztre is sor kerülhet.

Poland Homar-K analysis.Poland unveiled this beautiful and deadly long range precision weapon system to public.It appears that they keep hard training as soon as they handover the MLRS system(Poland has already conducted 'KTSSM' reload training in August).To prevent combat pic.twitter.com/aTQOzDSyM7