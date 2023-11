Kiderült, mit kapott a Leopard harckocsit kilövő orosz katona

Korábban mi is beszámoltunk róla, találatot kapott az első Leopard 1A5 harckocsi az orosz-ukrán háborúban. Németország és Hollandia összesen több mint 120 Leopard 1A5-ös harckocsi átadását jelentette be, ugyanakkor ezek leszállítása továbbra is lassan zajlik, körülbelül két tucat lehet most Ukrajnában.

Vlagyimir Ligojov, a Nyugati katonai körzet parancsnokhelyettese arról számolt be, hogy a Leopard páncéltörő rakétával történő megsemmisítését az 1. gárdista harckocsizó hadsereg katonái hajtották végre.

A tankot eltaláló katonákat 700 ezer rubelről (közel három millió forint) szóló oklevéllel jutalmazták. Ezen kívül bátorságrendet és más állami kitüntetéseket is kaptak.

A Leopard 1-es kifejezetten régi harckocsi: az első ilyen tankokat az 1960-as években állította hadrendbe a Bundeswehr. Az 1A5-ös típusjelű modernizáció az 1980-as években állt szolgálatba, mára a legtöbb felhasználó már ezt is kivonta hadrendből.

Címlapkép forrása: Getty Images