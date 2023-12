Csökkenő erő, növekvő ambíciók – Újra globális babérokra tör az európai hatalom

Érzékeny hatást gyakorolt a britekre a Brexit, amely némileg átírta az ország katonai szemléletmódját is. A Foreign Policy elemzése szerint a brit hadiflotta mérete csökkenhet a jövőben, de a globális ambíciók megmaradnak.

Jelenleg a brit flotta a világ egyik legerősebbjei közé tartozik, köszönhetően annak, hogy számos repülőgép-hordozó hajóval rendelkezik, amelyeket nukleáris meghajtású tengeralattjárók egészítenek ki.

Ezek miatt London továbbra is globális tényező marad a tengeri hadviselésben, annak ellenére is, hogy nemrégiben fokozatos csökkentéseket jelentettek be.

Meghatározó törést jelentett Nagy-Britanniában az Európai Unió elhagyása, amely biztonsági stratégiai célokat is átírta az országban. A brit vezetés egyre inkább az indo-csendes-óceáni térségre kezdett koncentrálni, hasonlóan a legfontosabb szövetségeséhez, az Egyesült Államokhoz. A brit vezetés korábban nem szerette volna követni Washingtont Ázsiába, mivel fontosabbak voltak a stabil kapcsolatok Kínával. 2022-ben az ország miniszterelnöke, Rishi Sunak egyik beszédében úgy fogalmazott, hogy a David Cameron brit miniszterelnök által 2015-ben meghirdetett „aranykor” a kínai kapcsolatokban véget ért.

London globális ambícióit jelzi a részvétele az AUKUS-ban, amelyet sokan a kínai globális hegemón törekvések visszanyomásának tartanak.

Sokak szerint a történelem ismétli önmagát: míg az 1930-as években Japán fenyegetett azzal, hogy nagyobb flottát épít az Egyesült Államoknál, ma Kína tölti be ugyanezt a szerepet.

Washingtonnak pedig szüksége van a hegemóniájának biztosításához a szigetországhoz is. Az amerikai haderő némileg megcsúszott a flotta fejlesztésével, ezért a növekedést megelőzően szinte bizonyosan csökkenni fog a hadihajók száma. Közben Kína viszont folyamatosan építi a saját hadihajóit.

A londoni fókusz megváltozását jelzi az is, hogy a brit katonai kommunikáció egyre inkább a „Globális Nagy-Britannia” szlogent hirdeti. Ezzel nyilvánvalóvá teszik, hogy a korábbiakhoz hasonlóan ismételten az Egyesült Államok mellett foglalnak állást, és a segítségére lesznek a távol-keleti jelenlét erősítésében. Harmadikként pedig megjelenhet Japán is, aki szintén jelentős flottával rendelkezik.

A hármas szövetség együttesen képes lehet elegendő elrettentő erőt gyakorolni, hogy az korlátozza Kína törekvéseit.

A címlapképen a HMS Queen Elizabeth, a brit repülőgép-hordozó. Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images