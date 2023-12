A téli háborúra készül fel Ukrajna, a nagyhatalmak segítenek - Háborús híreink szombaton.

Portfolio 2023. december 02. 09:13

Egyre több nagyhatalom jelenti be, hogy segítik Ukrajnát a háború téli szakaszának megvívásában: Németország a "téli fegyvercsomagra" már a második ukrán egységet képzi ki, és John Kirby amerikai nemzetbiztonsági szóvivő is azt nyilatkozta tegnap, hogy segítik az ukránokat a felkészítésben. Az orosz csapatok a Donbasz után Zaporizzsja megyében is ellentámadásba mentek át. Az orosz-ukrán háborúról szóló híreinket szombaton ebben a cikkben követjük.