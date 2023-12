Videó bizonyítja: komoly technológiai ugrást ért el az orosz hadsereg

Élesben használt – talán a háború során először – egy modern szárazföldi vezető nélküli járművet (UGV) az orosz haderő harci körülmények közt.

Az eszközt Avgyijivka térségében használták, a robotgép ellátmányt szállított az orosz csapatoknak, majd egy sebesültet is kihozott a harctérről.

Az esetről készült felvételen látható: az UGV-t dróntámadás éri az akció közben, de a fedélzetre telepített zavarórendszer elhárítja a repülő eszközt.

