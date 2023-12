Eddig nem látott páncélos került az ukrán frontra: megérkezett az FV434

A felvétel állítólag a jelenlegi frontvonal környékén készült, de a pontos időpont és helyszín ismeretlen. Az FV434-es műszaki mentőjárműveket, annak ellenére, hogy brit gyártmány, nem az Egyesült Királyság adományozta, hanem ukrán önkéntesek adományokból vásárolták.

British armored repair vehicle FV434 in the service of the Ukrainian army. Previously, a small amount of this equipment was donated by volunteers. It seems this is the first such footage published. #UkraineRussiaWar️️