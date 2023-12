Felvételek bizonyítják: értékes amerikai páncélost zsákmányolt az orosz hadsereg

Két hete kezdtek el dicsekedni az Avgyijivka térségében harcoló orosz katonák azzal, hogy hadizsákmánnyá tettek egy amerikai gyártmányú M2A2 Bradley lövészpáncélost. Ezt ekkor csupán egyetlen fotóval próbálták igazolni: egy orosz katona fegyverrel pózolt a láthatólag harcképtelenné tett amerikai IFV előtt. Érthető, ha valaki szkeptikusan fogadta a hírt: emlékezetes például, hogy a moszkvai védelmi minisztérium már azelőtt bejelentette az első Bradley kilövését, hogy a járművek egyáltalán megérkeztek volna Ukrajnába.

Most megjelent több fotó is a zsákmányról: ezek már vitathatatlanul bizonyítják, hogy az oroszok el tudták szállítani a Bradleyt a frontvonalról, vagyis a szó klasszikus értelmében hadizsákmánnyá vált az eszköz.

Photos of a Ukrainian Bradley captured by Russian forces near Stepove. It was abandoned several weeks ago. https://t.co/xYeYLTAN3R

Az orosz állami médiában egy riport is napvilágot látott, melyen már az látható: az orosz katonák elkezdték szétszerelni, alaposan megvizsgálni a zsákmánnyá vált M2-est. Megjegyzik: a Bradley páncélvédettsége valóban magas, a védelmi rendszerek és a járműbe épített elektronika pedig hatékony és korszerű.

A jármű a felvételek alapján egyértelműen kapott pár találatot, de nincs rossz állapotban. Kezelői vélhetően azért hagyták hátra, mert elvesztette lánctalpát, ezzel mozgásképtelenné vált.

Russian forces evacuated a damaged Bradley IFV from the 47th Mechanized Infantry Brigade of the Ukrainian Armed Forces, abandoned near Avdiivka.This is the first Bradley IFV captured by Russians.Russian soldiers received the vehicle in very good condition and, along with the pic.twitter.com/8d3mHzVRym