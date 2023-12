Fotó: alaposan felturbózták az ukránok a legendás Leopard 2-es harckocsit

Ukrajna nyári ellentámadásában fontos szerepet játszottak a német gyártmányú Leopard 2-es harckocsik, az offenzíva azonban nem ért el érdemi eredményt, a megmaradt tankokat pedig viszonylag ritkán lehet azóta látni a frontvonalon.

Most friss fotó került elő egy Donbaszban tevékenykedő Leopard 2A4-esről – ez a Leopard-széria régebbi változata.

A felvételen látható: az ukránok alaposan megnövelték a német tank védettségét, ez főleg abban merült ki, hogy a tornyot és a páncéltestet is telepakolták ERA-téglákkal. A robbanó reaktív páncélzat főleg arra való, hogy rakétagránátvetők, esetleg páncéltörő rakéták támadását hárítsa el.

Ukrainian Leopard 2A4 somewhere in Donetsk Oblast, sporting a significant amount of add-on Kontakt-1 ERA. pic.twitter.com/n5PecJbgXn