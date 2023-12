Küszöbön az újabb háború: felsorakoztak a hadseregek az elnök bejelentése után

Venezuela vasárnap népszavazást tartott az Essequibo elnevezésű terület hovatartozásáról. A népszavazáson a venezuelai állampolgárok elsöprő többsége voksolt a terület annektálása mellett, amely jelenleg Guyana fennhatósága alá tartozik.

Bár Maduro kijelentette, hogy a népszavazás kötelező érvényű a felekre, a Nemzetközi Bíróság ezt elutasította, és

megtiltotta Venezuelának, hogy bármilyen olyan intézkedést tegyen, amely megváltoztatja a jelenlegi helyzetet a régióban.

Az állami vállalatok azonnal hozzák létre a PDVSA Essequibo és a CVG Essequibo részleget, és azonnal megkezdjük a működési engedélyek kiadását az Essequiboban történő olaj-, gáz- és bányakutatásra és -kitermelésre

- mondta Maduro az állami televízióban. A PDVSA egy állami olajtársaság, a CVG pedig vas- és acélgyártó vállalat.

