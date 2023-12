Alaposan beleszállt az ENSZ-be az izraeli hadsereg

Az IDF X-fiókja ma délelőtt osztott meg egy félreérthetetlen bejegyzést, melyen egy műholdfelvétel látható. A képen a Gázai övezet déli csücskében fekvő menekülttábor látható, melynek tőszomszédságából a rendelkezésre álló információk alapján tegnap éjszaka a Hamász terrorszervezet 12 rakétát lőtt ki Izrael irányába.

., hear a loud noise yesterday? That was the sound of 12 Hamas rockets launched toward Israeli civilians in southern Israel. Hamas is the enemy of humanity and makes itself a threat to the entire world. @UN