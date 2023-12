Egészen elképesztő kívánságlistát nyújtott be Kijev az amerikaiaknak - Ezeket a fegyvereket szeretnék megkapni

Zárt ajtók mögött tartott ma megbeszélést Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok, melynek során Kijev benyújtotta legújabb fegyverigénylését is. - Írja a Reuters Az olyan, már "megszokott" eszközökön kívül, mint az F-16-os vadászgépek, az ATACMS közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták, vagy a 155 mm-es tüzérségi lőszerek, most egészen váratlan rendeléseket is leadott a vezérkar.