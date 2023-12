Késnek a nyugati fegyverek a lengyel blokád miatt, a Közel-Keletre látogatott Putyin – Háborús híreink csütörtökön

Oroszország szervezetten szállított közel-keleti és észak-afrikai migránsokat a finn határhoz, hogy ezzel a hibrid háborús taktikával próbálja meg destabilizálni a NATO-országot. Úgy tűnik azonban, a terv kudarcot vallott, a bevándorlók Oroszországban maradtak, ezért most a haderőbe akarják felvenni őket – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet szerdai jelentése a BBC orosz szolgálata nyomán.