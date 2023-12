Váratlan felvétel érkezett: egyszerű trükkel játszhatta ki a blokádot Ukrajna

Úgy tűnik Ukrajna (és Lengyelország) tehervagonokra rakodta át azokat a kamionokat, amelyek a lengyel blokád miatt nem tudtak átkelni a határon.

A videót ukrán és orosz források is megosztották X-en (régebbi nevén Twitteren). A felvétel nagyon úgy tűnik, hogy Ukrajnában készült (az út mellett látható hirdetőtáblán ukrán szöveg szerepel), de a dátum és a helyszín eddig nem nyert megerősítést. Sem ukrán, sem lengyel hivatalok nem nyilatkoztak a videóról.

Ukrainians found a way to solve the problem on the border with Poland pic.twitter.com/V9WlNohqXc — NOELREPORTS () December 6, 2023

Az ukrajnai fegyveres erőknek szánt katonai segélyek szállítása jelenleg jelentős késedelmet szenved a lengyel teherautó-vezetők határon tartott sztrájkja miatt. A november 6-án kezdődött tiltakozás következtében mára több ezer kamion torlódott fel az ukrán-lengyel határon.

Ha megerősítést nyer a videó eredetisége, akkor az azt jelenti, hogy Ukrajnának és Lengyelországnak egy egyszerű trükkel átmenetileg sikerült feltörnie a lengyel tehergépkocsi-vezetők által felállított blokádot. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a feltorlódott mennyiség átszállítása még ezzel is napokat, akár heteket is igénybe vehet, arról nem beszélve, hogy a blokád résztvevői könnyedén elzárhatják a vasúti forgalmat is.

Címlapkép forrása: 2023 Global Images Ukraine via Getty Images