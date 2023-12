Drámaian látja a helyzetet az ukrán légi felderítés elnöke: „A háború elvesztésének küszöbén áll Ukrajna”

Az Ukrajinszka Pravda nevű lapnak nyilatkozott Marija Berlinszka, az ukrán légi felderítés elnöke. Több olyan dolgot is mondott, ami a háború eddig nem ismert részleteibe enged betekintést.

Berlinszka elmondta, hogy az ukrán technológia rengeteget fejlődött az utóbbi két évben, szerinte Kijev jóval alacsonyabb veszteségeket szenvedett volna el, ha már 2021-ben is hasonló színvonalú technológiával rendelkeztek volna. A nő még 2014-ben jelentkezett a seregbe, ahol megismerkedett a drónok harctéri alkalmazásával. Az eszköz nagyban segítette a felderítők munkáját, egyértelmű volt, hogy a jövő egyik legfontosabb eszközéről van szó.

A „békés” időszakban 2015 és 2022 között tudatosan képeztek ki embereket a drónok használatára, miközben egyre nagyobb hatótávolságra voltak képesek a hasonló eszközök. Arról is kérdezték, hogy ez mit jelentett a mostani harcok során:

ha nincsenek drónok, akkor vakon harcolsz: az ellenség lát téged, de te nem látod őket. Ráadásul egy drón lehetőséget ad arra, hogy olcsón, pontosan és nagy mennyiségben semmisítsd meg az ellenséges felszerelést.

Berlinszka azonban nem elégedett a kijevi vezetés erőfeszítéseivel, szerinte egyre inkább lemaradnak az oroszok mögött. Leginkább a modernizálás kérdése okoz gondot. A technológia hiánya szerinte számos ember életébe kerül a frontvonalon. Az ukrán Védelmi Minisztérium most nekikezdett a szektor átalakításának, de a lépés kissé megkésett, és közel sem elegendő – mondta.

A légi felderítés elnöke kemény mondatokat is megfogalmazott az ukrán katonai vezetés felelősségét firtatva:

Még odáig is elmennék, hogy azt mondjam, hogy ez most még csak nem is patthelyzet a sakktáblán: a háború elvesztése előtt állunk. Úgy gondolom, hogy a népünk elég érett ahhoz, hogy elmondjuk neki az igazságot. És ezt az igazságot a legfőbb főparancsnoknak kell elmondania.

Közben az oroszok egyre modernebb technológiát vetnek be, főleg azért, mert több ország hadiiparára is támaszkodni tudnak. Ezt úgy oldják meg, hogy különféle kerülőországokat használnak a nyugati szankciók megkerülésére – nyilatkozta.

A címlapkép illusztráció, egy ukrán drónvezérlő katonanő látható rajta. Címlapkép forrása: Elena Tita/Global Images Ukraine via Getty Images