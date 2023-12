Eltűnt Putyin legnagyobb riválisa, napok óta nem tudni semmit az ellenzék vezéréről

Alekszej Navalnij, a prominens orosz ellenzéki politikus a hírek szerint elköltözött abból a büntetőtelepről, ahol tavaly év közepe óta raboskodott. Jelenlegi tartózkodási helyét nem hozták nyilvánosságra – közölték szövetségesei, akik ezt hétfőn tudatták. Az ellenzéki vezető segítői számítottak rá, hogy átszállítják egy büntetőtáborba, amely az orosz börtönrendszer legsúlyosabb fokozatának számít. Ez azt követően történt, hogy augusztusban további 19 év börtönbüntetésre ítélték a már korábban kiszabott 11 és fél évén felül.

A foglyok áthelyezése vasúton történik Oroszország területén, ami akár több hétig is eltarthat. Arról nincsenek biztos információk, hogy Navalnij jelenleg úton van-e egy új börtönbe.

Kira Jarmysh, Navalnij szóvivője elárulta, hogy a Moszkvától 235 km-re keletre fekvő Melekhovóban lévő IK-6-os létesítmény tisztviselői tájékoztatták ügyvédjét, hogy az orosz ellenzéki aktivista már nincs a rabok között.

