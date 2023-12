Putyin bemutatta Oroszország új, félelmetes fegyvereit

Putyin a Fehér-tengernél található Szeverodvinszk Szevmas nevű hajógyárában tett látogatást hétfőn, három nappal azt követően, hogy bejelentette: indulni kíván a március 17-én esedékes elnökválasztáson.

Putyin jelenlétében felvonták a zászlót a két új tengeralattjárón, a III. Sándor Cáron, illetve a Krasznojarszkon.

A III. Sándor Cár a hetedik, úgynevezett Borej osztályú, negyedik generációs atomtengeralattjáró.

Mindegyikük 16 nukleáris töltetű Bulava interkontinentális ballisztikus rakétával van felfegyverezve. Putyin bejelentése szerint még három hasonló atomtengeralattjáró van építés alatt.

A nukleáris töltetekkel felszerelt tengeralattjárók Oroszország nukleáris triádjának részét képezik. A másik két összetevő a földi indítású atomrakéták, illetve az atomfegyver hordozására képes stratégiai bombázó repülőgépek.

