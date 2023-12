Videó: a felismerhetetlenségig robbant az oroszok sztárfegyvere - Hát itt meg mi történt?

A BM-21 Grad az orosz csapatok legnépszerűbb rakéta-sorozatvetője. A modernnek nem igazán nevezhető tüzérségi eszköz rendkívül olcsó, egyszerű használni és általában megbízhatóan is működik, páncélzata azonban nincs, így lényegében minden tüzérségi és légitámadás ellen védtelen.

Russian Grad MLRS transformed into some kind of Artwork https://t.co/AjcCTLc2lg