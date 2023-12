Videó: ballisztikus rakéták vették célba az amerikai hadihajót, útnak indultak az SM-2-esek

Az amerikai haditengerészet X-en (régebbi nevén Twitteren) tett közzé egy videót, amelyen az USS Carney rakétaindításai láthatóak, a Vörös-tengeren.

Korábban mi is többször beszámoltunk róla, hogy a jemeni húti lázadók ballisztikus rakétáik, illetve drónjaik segítségével zaklatják a Vörös-tengeren áthaladó amerikai és izraeli civil teherszállítókat és hadihajókat is.

Az USS Carney, a térségben állomásozó amerikai flotta egyik Arleigh Burke-osztályú rombolója már többször is kénytelen volt légvédelmi rakétákkal védekezni az őt, vagy az általa kísért hajót célba vevő húti rakétákkal szemben. Erről most videót is közöltek:

The real fight continues. BZ to both teams for playing a good game. Until next year. Hooyah USS Carney (DDG 64)!! #GoNavy — U.S. (Navy) December 9, 2023

Az SM-2 rakéták az amerikai haditengerészet számára kifejlesztett közepes hatótávolságú felszíni-levegő rakéták (végszükség esetén bevethetők hajók ellen is). Első variánsait az 1960-as években tesztelték, azt követően pedig folyamatos módosításokkal tartották hadrendben.

Bár a Pentagon megosztott a kérdésben, hogy az Egyesült Államoknak szükséges-e válaszcsapást mérnie az iráni rezsim által is támogatott milíciára. A jemeni-szaúdi tárgyalások kimeneteléért és a Közel-Keleten dúló konfliktus eszkalálódása miatt aggódó Biden-kormányzat határozottan elutasítja a katonai lépéseket.

Címlapkép forrása: Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II/U.S. Navy via Getty Images