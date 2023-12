Már majdnem sikerült lezárni korunk egyik legszörnyűbb háborúját, de most úgy néz ki, borul minden

A jemeni fővárost is ellenőrző húszi lázadók a Gáza ellen indult izraeli szárazföldi műveletek kezdete óta számos hajót megtámadtak az ország partjai mellett, hétfőn egy norvég olajszállítót ért rakéta / dróntalálat.

Az Egyesült Államok diplomatái arra figyelmeztették a húszikat, hogy ha folytatják ezeket az akciókat, nem kizárt, hogy borulni fog a Szaúd-Arábiával hamarosan hivatalosan is megkötendő, háromszakaszos békeegyezmény is. A civil hajók támadása miatt az Egyesült Államok terrorszervezetnek nyilváníthatja a húszikat, emiatt pedig befagyaszthatja Amerika a jemeni tisztviselők fizetésére szánt pénzösszegeket. A húszik ellenőrizte területeken dolgozó civil tisztségviselők bérének kifizetése fontos részét képezi a szaúdiakkal kötött békeszerződéseknek. Emellett elmaradhat a jemeni kikötők és repterek tervezett megnyitása is.

Jemenben 2014 óta polgárháború van: a fővárost és az ország keleti részét az Iránbarát iszlamista húszik ellenőrzik, a nemzetközileg elismert kormány hadereje az ország északi, északkeleti részét tartja uralma alatt, délen pedig szeparatista fegyveresek és az Al-Kaida aktív. 2015-ben Szaúd-Arábia nyíltan beavatkozott a kormányerők oldalán, de a húszik ellen nem tudtak érdemi sikereket elérni.

A jemeni polgárháború korunk egyik legsúlyosabb katonai konfliktusa és humanitárius krízise: több mint 400 ezer ember halt meg a háború következményei miatt, nagy részük éhezés és súlyos járványok (pl. kolera) miatt. A mai napig az ország több mint fele, körülbelül 18-20 millió ember éhezik.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images