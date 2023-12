Még hogy elfogyott az Ukrajnának szánt pénz! Itt van a legújabb fegyvercsomag a Biden-kormánytól

Bár a Pentagon és a Fehér Ház többször is kijelentette az elmúlt hetek során, hogy kimerült az Ukrajnának szánt támogatási keret, tegnap este újabb fegyvercsomagot jelentett be Joe Biden amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatása után. A Pentagon közzétette a fegyvercsomag pontos tartalmát.

Tegnap az Egyesült Államokban járt Volodimir Zelenszkij elnök; célja az volt, hogy megtörje a republikánusok ellenállását az Ukrajnának biztosított következő fegyvercsomag megszavazásával kapcsolatosan. A látogatás részleteiről több cikkben is írtunk:

Bár nagyon úgy fest, hogy az ukrán elnök vizitje nem érte el az elsődleges célját, Joe Biden az este újabb fegyvercsomagot jelentett be. Ez azért is érdekes, mert a Biden-kormány többször is utalt rá korábban, hogy amíg a republikánusok nem szavazzák meg a következő fegyvercsomagot, lényegében kimerült az Ukrajnának szánt támogatási keretösszeg.

Az újabban bejelentett fegyvercsomag pontos tartalmát a Pentagon kicsivel a bejelentés után közzétette. Az alábbi haditechnikai eszközöket kapja meg Ukrajna:

AIM-9M légvédelmi rakéták,

alkatrész légvédelmi fegyverekhez,

HIMARS-lőszer,

155 és 105 milliméteres tüzérségi lőszer,

HARM radar elleni rakéták,

TOW páncéltörő rakéták,

Javelin és AT4 típusú páncéltörő fegyverek,

4 millió kézifegyver-lőszer,

robbanóeszközök,

kritikus áramellátó infrastruktúrát védő eszközök,

alkatrészek áramtermelő berendezésekhez.

Az Egyesült Államok láthatólag főleg olyan felszereléseket küldött, mellyel Ukrajna a kritikus energiaellátó infrastruktúráját tudja védeni. Ez azért fontos, mert az orosz erők várhatóan átfogó támadást fognak indítani a téli hónapok során az ország energiaellátása ellen, remélve, hogy ezzel megtörik az ukrán hátország morálja.

Címlapkép forrása: US Army via Commons