Blokkolt Orbán Brüsszelben, egyelőre nem megy az EU-s pénz Kijevbe

Nem szavazta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Ukrajnának szánt EU-s csomagot. Ez nem jelent meglepetést, korábban már lehetett tudni, hogy Budapest ellenzi a segélyt.

Korábban Brüsszelben egy 50 milliárd euró értékű pakkot állítottak össze, amelyet Kijevnek szerettek volna eljuttatni. A többi európai vezető úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormányon kívül minden európai ország támogatta a csomagot, ezért januárban visszatérnek a kérdésre. Mark Rutte, a holland kormányfő úgy fogalmazott, hogy még van egy kis idő dönteni, ameddig Ukrajna ki nem fogy a forrásokból, de az idő sürget.

Summary of the nightshift: veto for the extra money to Ukraine, veto for the MFF review.We will come back to the issue next year in the after proper preparation. #EUCO