Posztapokaliptikus állapotok: így néz ki most a város az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatája után

Friss felvétel jelent meg Bahmutról, amely az ukrajnai háború eddigi legsúlyosabb csatáját jelentette. Az elhúzódó összecsapások több mint fél évig tartottak, 2022 októberétől kezdve intenzíven rohamoztak az oroszok az egykoron 70 ezres lakosságú város megszerzéséért.

A Wagner zsoldosaival megerősített támadók végül 2023 májusára tudták teljesen elfoglalni a települést.

This is what Bakhmut looks now pic.twitter.com/yJN8rZoXaW