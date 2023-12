Térképen Putyin titkos tervei: így rajzolná át Ukrajnát a következő években?

A felvázolt terv szerint az orosz elnök azzal számol, hogy az Ukrajnának nyújtott nyugati segítség lanyhulni fog, ami miatt nem tudják majd az ukrán csapatok hatékonyan tartani az állásaikat. Az is felmerült, hogy az orosz vezetés megpróbál tárgyalási szándékot színlelni, miközben ezt csak időhúzásra használnák fel ahhoz, hogy valójában egy – a korábbiaknál sokkal kidolgozottabb – stratégiát dolgozzanak ki a háttérben.

Az orosz elnök úgy gondolja, hogy az oroszok képesek lesznek még 2024 vége előtt Donyeck és Luhanszk megye egészét ellenőrzésük alá vonni, valamint az Oszkol folyóig haladnak előre Harkiv megyében.

Ezt követően nyugat felé tolnák előre a frontvonalat és 2026-ra jelentős előrehaladást érnének el a teljes frontvonalon. Az elképzelés szerint az orosz csapatok olyan nagyvárosokat is be fognak majd venni eddigre, mint Dnyipro, Zaporizzsja, vagy Harkiv. A Bild szerint viszont nem várhatóak további hadműveletek Herszon vagy Odessza irányába, a Fekete-tenger nyugati partvidéke továbbra is ukrán kézen marad.

BILD: Russia is going to fight against Ukraine until 2026, the Kremlin plans to capture Kharkiv, Dnipro and Zaporizhzhia. pic.twitter.com/Sws7FuUkjI