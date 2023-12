Megérkezett Erdogan Budapestre, Magyarország és Törökország eddig nem látott energetikai együttműködésbe kezd

December 18-án Budapestre látogatott Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére érkezett. A látogatás másik programja a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója. Szijjártó Péter eközben bejelentette: Magyarország és Törökország minden eddiginél szélesebb körű energetikai együttműködésbe kezd, ami kivédheti a bolgár gázadó miatti szállítási kockázatokat is.

Budapestre látogatott Recep Tayyip Erdogan török elnök, akit a Hősök terén Novák Katalin köztársasági elnök fogadott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a látogatás kapcsán bejelentette:

Magyarország és Törökország minden eddiginél szélesebb körű energetikai együttműködésbe kezd egy friss megállapodás alapján, amelynek nyomán jövő évtől megindulhat a törökországi földgáz vásárlása.

A tárcavezető a török energiaügyi, ipari és kereskedelmi miniszterekkel folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a felek öt megállapodást írtak alá. Üdvözölte, hogy az MVM és a BOTAS közötti friss megállapodás értelmében Magyarország és Törökország minden eddiginél szélesebb körű energetikai együttműködésbe kezd. Tájékoztatása szerint Törökország szerepe jelentősen felértékelődik, miután a földgázvásárlás jövő évi megindításával tranzitországból forrásországgá is válik. Együttműködés indul emellett

a bértárolással,

az infrastruktúra-fejlesztéssel, illetve

a megújuló energiák, a hidrogén felhasználásával kapcsolatban is.

A mai bejelentés kapcsán meg kell jegyezni, hogy az MVM és a BOTAS augusztusban már kötött egy keretmegállapodást gázszállításra, amit a mai megállapodás kibővít, illetve a közelmúltbeli bolgár tranzitadó ügy miatt a jelek szerint a kormány úgy igyekszik kivédeni a bolgár tranzitból eredő kockázatokat, hogy tranzitból forrásországgá lépteti elő Törökországot. Ezzel gyakorlatilag ki lehet védeni azt, hogy ha a bolgárok mégis blokkolnák a közvetlenül Oroszországból érkező orosz gázszállításokat (Szijjártó a hétvégén nyíltan is megfenyegette a bolgárokat, hogy ha nem vonják vissza az adót, akkor blokkolják a bolgárok Schengen-csatlakozását, noha a múlt hét elején már megígérték, hogy visszavonják), akkor a háttérbeli orosz-török, illetve török-magyar megállapodásokkal ezt ki lehet kerülni, mint ahogy arra már felhívtuk a figyelmet ebben a cikkünkben.



Ebben a cikkünkben pedig ennek a kerülőutas megoldásnak a lényegét is megírtuk. Ez pedig az, hogy vannak keretmegállapodások a Gazprom és a török BOTAS, illetve az azeri Socar állami gázcégek között az orosz gázmolekulák kereskedésére, és ezek tükörképeként a magyar MVM CEEnergy is megkötötte a saját keretmegállapodásait a török és azeri céggel. Így tehát ha a Gazprom azzal szembesül, hogy a Bulgartransgaz megtagadja felé a nominálást a bolgár szállítórendszeren keresztül, akkor igénybe veheti ezeket a keretszerződéseket, és ezek segítségével juttathatja el a Gazprom a papíron török és azeri, a valóságban orosz molekulákat a Török Áramlaton át Magyarország felé. Ahogy egy forrásunk érzékeltette: ezekbe a kerülőutas keretmegállapodásokba nehéz lesz belekötnie a Bulgartransgaznak, és a beleírt alacsony éves szállítási volumeneket könnyedén meg lehet növelni gyors szerződésmódosításokkal.

Szijjártó Péter a hétfői tárgyalások nyomán tudatta, hogy szorosabbra vonják az együttműködést a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén is azzal, hogy a legnagyobb magyar és török vasútépítő vállalat, a V-Híd Építő Zrt. és a Gülermak is szövetségre lép.Kitért arra is, hogy együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Levéltár és a török elnöki hivatal levéltárának igazgatósága, a Médiaszolgáltatás- Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a TRT török állami médiaszolgáltató, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Yunus Emre Intézet is.A miniszter hangsúlyozta, hogy Budapest és Ankara ma ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Illetve arra emlékeztetett, hogy Orbán Viktor kormányfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök a nap folyamán aláírják a megállapodást a kiemelt stratégiai partnerségről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán