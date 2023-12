Szinte közlekedhetetlenné vált a frontvonal: tombol a raszputyica Ukrajnában

Az ősz közepétől nagyjából a tavasz közepéig tartó időszakot Ukrajnában raszputyicának nevezik, ami nagyjából az „úttalanság” megfelelője. Ilyenkor az utak folyóvá, a mezők áthatolhatatlan mocsárrá változnak.

A történelem folyamán korábban is nagy szerepet kapott ez a különböző hadműveletek során, emiatt gyakran nevezik „Sár Generálisnak” is.

Ebben az időszakban – különösen a nehéz járművekkel – szinte lehetetlen közlekedni a sáros talajon. A hasonló időszakban a frontvonalakat többnyire mozdulatlanság jellemzi, a felek többnyire a saját állásaik megerősítésével fognak foglalkozni. Nemrégiben friss felvételeket töltöttek fel arról, hogy milyen gondokat okoz az időjárás a frontoknál:

