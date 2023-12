Egyedülálló beszámolók érkeztek a háború poklából: ezért kerülhettek előnybe az oroszok a frontvonalakon

Azokon a frontvonalakon, ahol az ukránok nyáron az ellentámadás sikerében reménykedtek, most az oroszok kerültek fölénybe, az ukrán erők pedig jelentős veszteségeket szenvednek.

A terv papíron jó volt, de megfeledkeztünk a lövészárkokról

– mondja félig tréfásan az egyik ukrán katona az ellentámadás kudarcáról.

Az ukrán katonák beszámolói alapján az oroszok a következők miatt szerezhettek előnyt a frontvonalon:

Az oroszok jóval több drónnal rendelkeznek, mint az ukránok. Nagyszámú elítéltet küldenek harcba. Tiltott harci gázokat is bevetnek az ukrán erők ellen.

Egy lövészárokrendszert naponta mintegy 40 orosz drón talál el. Az oroszok annak ellenére okoznak nagy veszteségeket a pilóta nélküli repülőkkel, hogy rosszul használják őket, úgy, „mint egy gyerekjátékot”.

Az ukrán erők megfelelően kiképzett és felszerelt orosz elítéltek véget nem érő hullámával néznek szembe.

Az ukrán katonák szerint az elítéltekből verbuvált katonákat begyógyszerezik, hogy ne érezzenek fájdalmat. Egy drónfelvételen látható egy ilyen orosz katona, akinek lerobbant a lába, mégis rémisztő mosoly ült az arcán. Ahogy Bahmutnál a Wagner csoport által toborzott elítélteket, úgy most a fegyveres erőkhöz tartozó Storm Z osztagokban szolgáló elítélteket is lényegében ágyútöltelékként vetik be. De nagy számuk miatt idővel sikereket érnek el.

Az oroszok gyakran használnak a lövészárkokban harcoló ukránok ellen CS gázt, vagyis könnygázt. Az ENSZ vegyi fegyverekről szóló egyezménye szerint ilyen gázt harcban bevetni tilos. Bár a gáz nem halálos, egy időre lebénítja a katonákat, és maradandó sérüléseket is okozhat.

Az ukránok jelenleg azon vannak, hogy a nyáron elért eredményeket valahogy megtartsák. Az ukrán katonák szerint külső támogatás nélkül ez Ukrajnának nem fog sikerülni.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 19. Súlyos beismerést tett az ukrán parancsnok: az oroszok fölényben vannak

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images