Kiengedte a palackból a szellemet a Hamász – Az egész régiót lángba boríthatja a terrortámadás?

A Hamász októberi támadása után mindössze két kérdés maradt nyitva: mikor fog elesni a Gázai övezet, és mely szomszédos államokra fog átterjedni a konfliktus. A libanoni Hezbollah és a jemeni Húszi lázadók is azonnal kiálltak a gázai palesztinok mellett, és korlátozott támadásokba kezdtek a régióban, ugyanakkor egyre inkább úgy tűnik, hogy a saját halálos ítéletüket írták alá, főleg azért, mert Irán valószínűleg elengedte a terrorszervezetek kezét.

Amikor Izrael háborút hirdetett a Hamász ellen, a Hezbollah gyorsan, ugyanakkor meglehetősen lagymatag módon reagált: elszórt rakétázásba kezdtek Izrael északi részén, érdemi támadásra azonban nem került sor,

mitöbb Haszan Naszr Alláh Hezbollah-vezér kijelentette, hogy nem érkezett még el az idő az Izrael elleni háborúra.

Az izraeli fegyveres erők ugyanakkor rendkívül gyorsan, valószínűleg saját magukat is meglepve haladnak előre a gázai övezetben, a vezérkar számára pedig nyilvánvalóvá vált, hogy bőséggel tudnak erőforrásokat biztosítani az északon kellemetlenkedő fegyveresekre is.

A kellemetlenkedés jelen esetben tényleg tökéletesen leírja a Hezbollah tevékenységét: az ezredforduló óta a terrorszervezet inkább hangos, mintsem hatékony módon próbál „harcolni” Izraellel, Jeruzsálem pedig az elmúlt tíz évben kifejezetten elnéző volt északi szomszédjával. Ugyanakkor az októberi Hamász akció pánikot keltett a lakosságban, az ország északi részéből pedig tömegesen menekültek el az emberek, kijelentve, hogy addig nem térnek haza, amíg a Hezbollahot nem űzik ki dél-Libanonból.

Az IDF az elmúlt hetekben csapatokat kezdett mozgatni a régióba, a Hezbollah pedig mozgósítást jelentett be Libanonban.

A Hezbollah akcióihoz mérten a jemeni Húszi lázadók komolyabban vették az Izrael-ellenes műveleteket, függetlenül attól, hogy ezt lényegében semmilyen katonai képességük nem támasztja alá. A konfliktus kezdeti szakaszában megpróbáltak rakétákat lőni Izrael déli kikötői felé, sikertelenül. Amikor rájöttek arra, hogy az ország déli részén fekvő kikötőket nem igazán fogják eltalálni, stratégiát váltottak, és egy sokkal fájóbb célpontot választottak maguknak: a vörös-tengeri áruforgalmat.

Another ship has been seized by the Yemeni Houtis.At night, The Houthis captured and attacked a Bulgarian cargo ship sailing to Israel with the help of UAVs.The ship's crew of 18 people stopped communicating at some point. Before reporting the hijacking of the vessel, pic.twitter.com/eKaUmobxnE

Az elmúlt időszakban egymás után értek rakétatalálatok kereskedelmi hajókat a térségben, és bár az okozott anyagi kár minimális maradt, az útvonal veszélyessé válása brutális mértékben megdrágította az áruszállítást:

a biztosítótársaságok csak a korábbi ár többszöröséért hajlandóak a Vörös-tengeren áthaladó hajókra szerződést kötni, aki pedig ezt nem fizeti ki, az megteheti a Jóreménység-foka felé tartó, több ezer kilométeres kitérőt.

A helyzet ráadásul Egyiptom számára sem éppen kellemes, mivel szemmel jól látható bevételek esnek ki a Szuezi-csatorna alacsonyabb igénybevétele miatt.

Nem volt tehát meglepő az, hogy az Egyesült Államok nemzetközi akciócsoportot hozott létre és újabb hajókat küldött a térségbe annak érdekében, hogy elfogják a húszik által kilőtt rakétákat.

A lázadók előtt most valószínűleg két út áll: látványosan visszavesznek a globális kereskedelmi hálózat megbontására tett kísérletükből, vagy megvárják azt, amíg a koalíciós erők elkezdik lebombázni a rakétaindító-állomásaikat. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a húszik eltökélték magukat az ellenállásra.

Akkor, amikor a Hamász, a Hezbollah, később pedig a húszik valamelyest koordinált támadásokat kezdtek el indítani a térségben, sokan azonnal Iránra kezdek el mutogatni, hiszen a régió rezidens „rosszfiúja” dollármilliókat ölt a három szervezetbe az elmúlt években.

Ironikus módon Teheránban a katonai és politikai vezetők valószínűleg éppen lábon hordanak ki egy infarktust, látva azt, hogy a komoly összegekből felépített proxyhálózatuk három prominens szereplője lényegében vesztébe rohan.

Az októberi terrortámadások után Teherán lényegében azonnal jelezte, hogy kivételesen nem ők állnak az akció mögött. Az biztos, hogy a fegyvereket ők szállították Gázába, az azonban, hogy egy ilyen válaszreakciót kiváltó akcióra rábólintsanak, valóban kétséges. Irán az elmúlt időszakban a lázadozó retorikától függetlenül igyekezett javítani a régióban róla kialakult képen: asztalhoz ült az ősellenségnek számító Szaúd-Arábiával, és egy tűzszünetet is elintézett Rijád és a Húszik között.

Ezekre a lépésekre valószínűleg nem azért került sor, hogy később a húszikat feláldozzák egy értelmetlen támadás érdekében. Félreértés ne essék, Teheránt valószínűleg csöppet sem érdekli az, hogy hány jemeni szeparatista hal meg egy-egy akcióban, a szervezet teljes pusztulása – amire egy nyugati beavatkozás esetén minden esély megvan – nem szolgálja Irán érdekeit.

Ez az a kérdés, amire pillanatnyilag nehéz választ adni. Több elemző is amellett érvel, hogy Teherán számára elérkezett a diplomáciai nyitás ideje, ebbe a képbe pedig a Hamászhoz hasonló szervezetek egyszerűen nem illenek bele. Könnyen lehet, hogy Hámenei ajatollah elengedte több proxyszervezet kezét, akik reakcióként olyan akciókba kezdtek, amelyek Irán lassan javuló nemzetközi megítélését ismét kútba dönthetik.

Ugyanakkor minden esély megvan arra is, hogy a Húszik egyszerűen kinőtték a proxyszerepet, és elkezdték önállósítani magukat.

Bár ez elsőre nem hangzik túl megfontolt lépésnek, Szaddam Husszein sem gondolta át igazán azt, hogy mit szabadít magára Kuvait megszállásával. A régióban van történelme a hasonló ballépéseknek.

Yemen has no problem recruiting soldiers for a possible war against the US. The problem for them is that they overestimate their military capabilities. It is when the war breaks out that they will realize it. Then its to late️ #YEMEN