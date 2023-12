Kiderült: apadnak Amerika fegyverkészletei

Az amerikai kormány pénteken üdvözölte és méltatta, hogy Japán Patriot rakétákat értékesít az Egyesült Államok számára, az amerikai katonai készletek újbóli feltöltése érdekében.

A Fehér Ház és a védelmi minisztérium, a Pentagon egyaránt közleményt adott ki, amelyek azt hangoztatják, hogy a Japánból érkező légvédelmi eszközök révén, és az amerikai raktárkészlet növelése által az Egyesült Államok hozzájárul az indiai- és csendes-óceáni térség stabilitásához.

Az üzlet érdekében a japán kormány a héten módosította exportszabályait, amelyek tiltják teljes fegyverrendszerek eladását. Az amerikai Patriot-rendszerekhez használható rakétákat amerikai licensz alapján Japánban is gyártják.

Az értékelések szerint a Japán által Egyesült Államok számára értékesített Patriot rakéták közvetetten lehetővé teszik, hogy az amerikai kormány folytathassa Ukrajna számára a katonai eszközök szállítását. Az Egyesült Államok katonai készletei alacsony szintre kerültek a folyamatos ukrajnai szállítások miatt, és az ukrajnai támogatásról szóló politikai vita miatt azokat belső forrásokból nem tudja pótolni.

A Fehér Ház szinte ezzel egy időben ugyanakkor bejelentette, hogy vizsgálat indul a japán Nippon acélipari vállalkozás ügyében, amely felvásárolni szándékozik az Egyesült Államok meghatározó acélipari cégét, a US Steel-t.

Az elnöki hivatal gazdasági tanácsadójának csütörtök kiadott közleménye szerint az "ikonikus amerikai tulajdonú vállalat külföldi felvásárlása - még akkor is, ha egy szövetségesről van szó - komoly figyelmet igényel a nemzetbiztonsági és ellátási láncra gyakorolt lehetséges hatása miatt". Lael Brainard felhívta a figyelmet arra, hogy az üzlet vizsgálatába a Kongresszus megfelelő bizottságát is bevonják, és amennyiben annak eredménye indokolja az adminisztráció kész lépéseket tenni.

Japán legnagyobb acélipari vállalkozása, a Nippon a hét elején jelentette be a megállapodást, hogy csaknem 14,1 milliárd dollárért felvásárolja az amerikai US Steel-t, az Egyesült Államok legnagyobb iparági vállalatát, amelynek mintegy 800 millió dolláros adósságát is átvállalja.

Az 1901-ben alapított, Pittsburgh-i székhelyű US Steel meghatározó volt az amerikai iparosításnak a XX. században, amely a külföldi tulajdonba kerülés után is megtarthatja nevét és székhelyét. A US Steel külföldön is működtet gyárakat, többi között Kassán, amelynek eladásáról az elmúlt időszakban több üzleti forrásból származó értesülés jelent meg.

A Nippon és a US Steel egyesülésével a világ harmadik legnagyobb acélipari vállalkozása jönne létre, de méretében így sem tudna Kína legnagyobb acélipari vállalkozásai fölé nőni. Jelenleg Kína adja a világ acéltermelésének 54 százalékát.

