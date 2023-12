Videón az elképesztő akció: egyetlen ukrán tank törte át az orosz védvonalakat, állítólag hatalmas pusztítást okozott

Nemrég teljesen elfoglalta az orosz haderő a donyecki Marinkát: a településért már a háború eleje óta heves harcok folynak:

Pár órája elképesztő felvételek kerültek elő egy ukrán harckocsizó alakulat akciójáról: egy magányos ukrán T-64BV típusú harckocsi betört Marinka oroszok által ellenőrzött részébe, majd közvetlen közelről tüzet nyitott a romok közt rejtőzködő katonákra. Az oroszok láthatólag semmilyen páncéltörő fegyverrel nem rendelkeztek, az ukrán tank sértetlenül elmenekült a támadás után.

Nem tudni, hogy volt képes az ukrán tank arra, hogy egymagában áttörje az orosz állásokat és tűz alá tudja venni a másodlagos védelmi vonalakat. Az ukrán harckocsizók vélhetően kihasználták a település eleste után kialakult káoszt: az orosz katonák valószínűleg már úgy tudták, nincsenek ukránok Marinkában és még nem alakították ki a megfelelő védelmi rendszereket egy ilyen támadás elhárításához.

Novomykhailivka, a Ukrainian T-64BV goes on a rampage through the Russian-held industrial area south of town. pic.twitter.com/6ghxCZRu7m