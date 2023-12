Csodafegyverekkel tömték Ukrajnát, a háború megfordítását várták tőle – Megnéztük, milyen eredménnyel

2023 volt az orosz-ukrán háború első teljes éve. Bár a frontvonalakon nem következett be igazán nagy változás idén, a két hadsereg – különösen az ukrán fegyveres erők, köszönhetően nyugati szövetségeseik támogatásának – rengeteg új platformot vetett be a másik legyőzésére. Cikkünkben azokat az „új” eszközöket igyekeztünk összeszedni, amelyek lehetőséget kaptak a képességeik bemutatására a harctereken. Az alábbi listán azokat tekintettük új eszközöknek, amelyek korábban nem jelentek meg az orosz-ukrán háborúban – így felkerült a listára az az M2 Bradley is, amely már több, másik konfliktusban bizonyított.

Harcjárművek

Ukrajna nyugati szövetségesei az idei év elején úgy döntöttek, hogy átlépik a sokadik „vörös vonalat” és modern, nyugati gyártmányú tankokat és egyéb páncélozott harcjárműveket küldenek Kijev készülő nyári ellentámadásához. Bár ezek a platformok lényegesen jobbnak minősülnek a legtöbb orosz/szovjet páncélosnál, az összfegyvernemi képességek kritikus hiánya megpecsételte az általuk felmutatható eredményeket a jelenleg is zajló háborúban.

Gyorsan hűtötte a kezdeti lelkesedést az is, hogy a várt mennyiségeknek csak töredékéhez jutottak hozzá az ukránok, annak egy részét ráadásul még hidegháborús (Leopard 1A5), vagy a hidegháborút épp csak átvészelő (Leopard 2A4) konstrukciók tették ki.

Az irányított páncéltörő fegyverek, rakéták és drónok megjelenése a modern harctereken azonban nagyon más világot teremtett azóta. A megfelelő aktív/passzív kiegészítő védelmi rendszerek hiányában a nyugati harcjárművek is pont ugyanolyan sebezhetőek maradtak, mint szovjet / orosz társaik. A megfelelő összfegyvernemi képességek, mint a modern légierő, az önjáró légvédelmi lövegek hiánya pedig ahhoz vezetett, hogy a gépesített alakulatokkal indított támadások az első napokban elvéreztek az ukrajnai harcmezőn.

A felajánlásokat követen Kijev rengeteg típusú és fajtájú harcjárművet kapott az év során, amelyet felsorolni is sokáig tartana, ebből fakadóan most a legfontosabbakat emeljük ki.

Leopard 2A6

A Leopard 2A6-osok számítanak az ukrán hadsereg egyik legmodernebb harckocsijának – természetesen az amerikai Abramsek és brit Challengerek mellett -, ráadásul őket vetették be a támadás első napjaiban, kiábrándító eredményekkel.

: A Ukrainian Leopard 2A6 tank was destroyed by Russian forces during fighting in Oblast. #Ukraine — (Ukraine) July 3, 2023

A Leopard harckocsikat az orihivi szektorban indított offenzíva kudarcát követően nagyon hamar kivonták az első vonalakból, nyár óta szinte csak elvétve bukkantak fel a felvételeken, ugyanakkor a rájuk leselkedő drónveszély továbbra is fennmaradt.

So far this week Ukraine has lost 3 leopard 2 tanks 1 leopard 2A6 Damaged and abandoned (Jeff says it's a leopard 2A4 with K-1 ERA but I don't know, I hope so) 2 Leopard 2A4 destroyed There is also a video of a supposed leopard 2A6 being destroyed but it looks very fake. pic.twitter.com/Krwp0IBkUc — 2S7 (pion) October 25, 2023

Ukrajna Leopard 2A6 állománya megfeleződött az idei harcokban: a Nyugat által adott 21 darabból 10 odaveszett a harcokban.

Ugyanakkor nagy hiba lenne gyenge teljesítménye miatt leírni a német páncélosokat. Az őket használó ukrán katonák elégedettek a harckocsi teljesítményével: az információk szerint az elvesztett Leopard 2A6-osok legénységének minden tagja túlélte eddig az összecsapásokat. A személyzet túlélési esélyei a NATO-páncélosokban sokkal magasabbak, mint a szovjet gyártmányú platformok esetében.

Az első három, rögzített veszteség esetén például mindhárom harckocsi túlélte az első találatokat. Az orosz erőknek legalább 2, néhány esetben akár 3 Lancet drónt is rá kellett vezetniük a páncélosokra, hogy javíthatatlan kárt tegyenek bennük.

M2A2 Bradley ODS-SA

A korábban TOW rakétái miatt „tankgyilkos csodafegyverként” aposztrofált amerikai gyártmányú lövészpáncélos/gyalogsági harcjármű is gyors lemorzsolódásáról vált ismertté: Ukrajna eddig 61 példányát veszítette el a harcjárműnek.

Hard to say anything positive about this. After initially losing 4 M2A2 Bradley ODS-SA IFVs, 1 Leopard 2A6 and a BMR-2 armored demining vehicle in one location, 4 more M2A2 Bradley ODS-SA IFVs drove to the exact same position and started taking loses. pic.twitter.com/FFHVmy2T0o — Oliver (Alexander) June 9, 2023

Fontos ugyanakkor kiemelni azt is, hogy a nagy veszteségszámok ellenére gyorsan az ukrán katonák kedvencévé vált a lövészpáncélos. A harctéri beszámolók alapján többször is előfordult, hogy a Bradley-k több találatot is képesek voltak elviselni, illetve a legénység túlélési esélyei is jóval nagyobbak voltak, mint a szovjet harcjárművek esetén.

Többször is eltaláltak minket. Ha egy szovjet csapatszállítóban ültem volna, az első találat után meghaltunk volna

– mondta egy Andrij nevű ukrán katona az amerikai sajtónak.

25 milliméteres Bushmaster gépágyúja pedig komoly fenyegetést jelent az orosz páncélozott járművekre. Bár korábban is voltak „pletykák” komoly harctéri sikerekről, az elmúlt időszakban látványos felvételek is érkeztek Avgyijivka térségéből. Ezeken a videókon egy-egy M2A2 Bradley állítja meg az orosz gépesített alakulatok támadását, több orosz páncélozott járművet pedig megsemmisít.

Stepove, north of Avdiivka, three Russian armored vehicles cross the contested railway line, moving south. From the town, a concealed Ukrainian M2A2 Bradley IFV rips into the formation with 25mm Bushmaster chaingun fire, destroying the lead two Russian vehicles. pic.twitter.com/UB44acFmPt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 13, 2023

A Ukrainian M2A2 Bradley IFV firing at a Russian BMP which afterwards also comes under fire from cluster munition, near Stepove. pic.twitter.com/fcPSERHk9H — NOELREPORTS () December 15, 2023

Valójában sem a Leopard 2-esek, sem az M2 Bradley-k nem teljesítettek rosszul a körülményekhez képest: tették, amit ilyen helyzetben egy páncélosnak tennie kell. A harcjárművek többsége több dróntámadás és tüzérségi találat után sem semmisült meg: megvédték a kezelőket, a páncélzatot láthatólag nem ütötte át az ellenséges tűz, amíg a személyzet a járműben tartózkodott.

Az ukrán katonák rémálma: AMX-10 RC

A franciák által adományozott, nehezen kategorizálható páncélos az a nyugati fegyver, amely teljes egészében leszerepelt a harci körülmények között. A franciák szerint „könnyűtank”-ként funkcionáló jármű sem páncélvédettség, sem pedig futómű (lánctalp helyett három pár kerék) tekintetében nem igazán nevezhető harckocsinak.

A tankvadász szerepkört a lövegstabilizátor hiánya és az orosz-ukrán háború dinamikája miatt sem tudja betölteni. Felderítőjárműnek pedig alapvetően lassú (legalábbis a quadokhoz, vagy terepjárókhoz képest), ráadásul a szerepkör megítélésében ismételten beköszönt a frontvonal realitása, vagyis a drónok, mint felderítőegységek alkalmazása.

A korosodó, 40 éve kifejlesztett „könnyűtank” 30 milliméteres páncélzatát lényegében bármelyik orosz gyalogsági harcjármű képes átütni.

Olyan esetről is érkezett beszámoló, hogy a páncélvadász közelében becsapódó 152 milliméteres tüzérségi lövedék szétszóródó repeszei ütötték át a páncéllemezt, megölve a teljes személyzetet.

Az AMX-10 RC-ket az első napok tapasztalatai alapján villámgyorsan kivonták az első vonalakból, és azóta még elvétve sem bukkannak fel a közvetlen összecsapásokban, kizárólag indirekt tűztámogatási szerepkörben.

: An AMX-10 RCR armoured fighting vehicle of the Ukrainian Army was destroyed by Russian fire in Oblast. #Ukraine — (Ukraine) July 6, 2023

Az orosz szuperfegyver: T-14 Armata

Kilóg a sorból a T-14 Armata, hiszen ez az orosz hadiipar terméke, nem pedig valamely NATO-ország Ukrajnának adományozott páncélosa. Ugyanakkor nem maradhatott ki az idei listáról, ugyanis a korábban „szuperfegyverként” aposztrofált platform is bemutatkozott a harctereken.

Tavasszal a Ria Novosztyi hírportál számolt be arról, hogy elsősorban tüzérségi támogatásra vetik be Putyin szuperpáncélosait. Később még inkább felbátorodtak, és nyáron már az első vonalban ütköztek meg az ukrán csapatokkal Zaporizjában, legalábbis a TASZSZ állításai szerint.

Azonban nem sokkal később kiderült: a meglévő néhány páncélost az első napokat követően hazarendelték, hogy az éles teszteredmények alapján „véglegesítsék” a platformot. Annak ellenére, hogy az orosz-ukrán háború talán az egyik legjobban dokumentált fegyveres konfliktus, valamilyen okból kifolyólag a T-14 Armatákról egyetlen egy frontvonalbeli felvétel sem készült.

Ezek alapján megkérdőjelezhető, hogy valaha is felbukkant-e Ukrajnában az egyébként sorozatgyártási és egyéb gyermekbetegségekkel küzdő, a 2010-es évek közepén kifejlesztett és a világ legjobb tankjának szánt harckocsi.

Bár ezeken kívül is jelentős mennyiségű harcjárművet kapott Ukrajna – a teljesség igénye nélkül Challenger 2, M1 Abrams és Stridsvagn 122 harckocsikat, CV9040, Marder 1A3, Rosomak IFV-ket, M1125 Stryker pszhkat - ezek harctéri szerepléséről kevesebb információnk és felvételünk van ahhoz, hogy bármilyen következtetést levonjunk belőle.

️British Challenger Tanks Already In Ukraine KievUkrainian Defense Minister Aleksey Reznikov shared images of paratroopers alongside a Challenger 2 tank, Stryker armored personnel carrier, MRAP Cougar, and Marder fighting vehicle. pic.twitter.com/pEjICLAjFK — JacobCharite (@jaccocharite) March 27, 2023

Cirkáló- és ballisztikus rakéták, robotrepülőgépek

Storm Shadow

A Storm Shadow/SCALP-EG egy brit-francia fejlesztésű robotrepülőgép, amely az 1990-es évek közepén készült el. Hatótávolsága 250−550 kilométer (exportverzió), robbanófeje 450 kilogramm, ráadásul az Ukrajna által használt szovjet harci repülőgépekre is felszerelhető.

Ez a robotrepülőgép – amelyből mind Nagy-Britannia, mind Franciaország küldött Kijevnek – okozta talán a legnagyobb veszteségeket az orosz hadseregnek idén.

Segítségükkel Ukrajna csapásmérési hatótávolsága és hatékonysága elképesztő mértékben megnövekedett, és ezt ki is használták. A teljesség igénye nélkül:

találat érte a keleti harccsoport főhadiszállását, és a fekete-tengeri flotta főhadiszállását

életét vesztette Szergej Gorjacsev vezérőrnagy és Oleg Cokov altábornagy,

megrongálták a Csongar-hida(ka)t és a henicsenszki hidat,

javíthatatlan károkat szenvedett a „Minszk" Ropucsa-osztályú deszanthatjó, a „Rosztov na Donu” Kilo-osztályú tengeralattjáró, és a legújabb Karakurt-osztályú „Askold” is

Bár a robotrepülőgép korántsem sebezhetetlen csodafegyver, ráadásul az ukrán fegyveres erőknek is korlátozott készleteik lehetnek, a veszteségek több szempontból is jelentősek Moszkvára nézve. Az orosz hadiipar csak több éves távlatban képes pótolni a megsemmisült rendszereket, ráadásul a súlyos alkatrész-hiány és az import-korlátozások tovább lassítják a folyamatot. Egyes eszközöket, mint a Ropucsák pótlása pedig lehetetlen, mivel eredetileg lengyel importtermékek. Ezen kívül a logisztikai útvonalak is nagyobb károkat szenvedtek, amely az utánpótlási útvonalak átszervezéséhez, illetve a bázisok elköltöztetése miatt azok megnyújtásához is vezettek.

Ráadásul, talán a legfontosabb fegyverténye a „Viharárnynak”, hogy sikeresen megakadályozta azt, hogy az orosz Fekete-tengeri Flotta de facto blokádot állítson fel a dél-ukrajnai kikötők előtt. A beltenger nyugati vizein az aktív orosz járőrözés és szállítmányellenőrzés nem következett be, a térségbeli flotta Novorosszijszk kikötőjébe húzódott vissza.

ATACMS

Kijev régi, ugyanakkor idén megvalósult álma volt az amerikai "Army Tactical Missile System", azaz az ATACMS ballisztikus rakéta beszerzése, amelyet a korábban kapott HIMARS rakéta-sorozatvetők segítségével komolyabb műszaki átalakítás nélkül is az orosz állások felé indíthatnak.

Az amerikai ballisztikus rakétának négy variánsa létezik, ezek hatótávolsága 165−300 kilométer, robbanótöltete pedig 200−600 kilogramm között mozog. Ukrajna ebből az M39 Block változatot kapta meg, amely repesztöltetekkel és a maximális hatótávolsággal rendelkezik.

A szállításra és a bevetésre a legnagyobb titokban került sor: október közepén az ukrán hadsereg egyetlen éjszaka alatt szétlőtte a luhanszki és bergyanszki légibázist. Független elemzők jelentése szerint a két bázison legalább 24 katonai helikopter szenvedett károkat, ebből 9 teljesen megsemmisült – köztük a légierő ékkövének számító Ka-52-esek is.

Az ATACMS, hasonlóan a Storm Shadow-hoz, taktikai eredményeket is elért: Melitopolból szinte minden fontos katonai objektumot kivontak az oroszok, illetve elköltöztették az ukrán területen állomásozó helikoptereiket is.

Ugyanakkor a fegyverrendszer képességeit jelentősen bekorlátozza, hogy nagy valószínűséggel csak néhány darabot kaphatott az ukrán hadsereg: lassan két hónapja nem lőttek ki újabb M39-es rakétát.

A nagyobb hatótávolságú fegyverrendszerek felhasználásáról, háborúra gyakorolt hatásáról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben:

