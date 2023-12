Felvétel: ennyi maradt az orosz BTR-ből, miután találkozott egy ukrán kamikaze drónnal

A videófelvételen egy BTR típusú páncélozott csapatszállító harcjármű (vélhetően BTR–82A), illetve egy valószínűleg már sérült tank (talán T–80BVM) látható.

A csapatszállító járművet egy FPV kamikaze drón találja el, és okoz hatalmas robbanást. A robbanás ereje alapján úgy tűnik, a BTR-ben lőszert tárolhattak – a páncélozott járműből láthatóan nem sok maradt. A szorosan mellette lévő tank nem robbant fel.

A Kyiv Post által megosztott videó megvágott felvétel; más felvételeken az is látszik, hogy orosz katonák másznak be a BTR-be.

Az FPV drónt az ukrán 47. különálló gépesített dandár katonái kezelték.

Ukrajna már a háború első napjaitól kezdve alkalmaz civil használatra gyártott, de katonai célokra átalakított FPV (first-person-view) drónokat.

Ezek rendkívül olcsó fegyverek, de alacsony árukhoz képest hatalmas veszteségeket tudnak okozni,

ahogy az a felvételen is látható.

direction. Work of operators of FPV drones of the 47th Separate Mechanized Brigade. #Avdiivka