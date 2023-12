Hátraarcot csináltak az ukránok, több sem kellett az oroszoknak

December 14-én, illetve 27-én készített, geolokalizált felvételek összehasonlítása azt mutatja, hogy az orosz erők nemrég Verbovétól nyugatra (Robotinétől 9 kilométerre keletre) nyomultak előre.

Russian forces recently advanced in western Zaporizhia Oblast and retook positions that Ukrainian forces had captured during the summer 2023 counteroffensive, likely after Ukrainian forces withdrew to more defensible positions near Robotyne for the winter. (1/3) https://t.co/ZBHRhX65M1