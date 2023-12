Le akart szállni az orosz repülőgép, de váratlan dolog történt – Fotókon az An–24-es balul elsült akciója

A területi ügyészség Telegram üzenetküldő alkalmazásán azt írta, hogy a Polar Airlines légitársaság egy szovjet gyártmányú An–24-es (Antonov–24) típusú gépe Jakutföldön a leszállópálya helyett a befagyott Kolima folyón szállt le. A személyzet és az utasok nem sérültek meg, evakuálásuk megtörtént.

Az előzetes információk szerint a személyzet hibázott.

Az ügyészség szerint csütörtök reggel a Jakutsz–Zirjanka–Szrednyekolimszk–Jakutszk útvonalon közlekedő járat Zirjanka repülőtér megközelítésekor eltért útvonalától, és a folyó egyik homokpadján landolt.

A Polar Airlines pilot mistakenly landed an An-24 on a frozen Russian river after he missed the airport runway. #Antonov