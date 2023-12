Merész akcióval próbálkoztak az ukránok, de csúnya fordulat jött: elveszett a fronton az első BvS-10-es

Néhány hete váratlanul átkeltek az ukrán erők a Dnyeperen és Krinkij térségében hídfőállást alakítottak ki: a folyón egyebek mellett kétéltű páncélozott járművekkel is átkeltek a kijevi erők.

Oroszország folyamatosan nyomás alatt tartotta az elmúlt hetekben Krinkij térségét, de nem tudták beletolni a Dnyeperbe az ukrán alakulatokat. A veszteségek azonban mindkét oldalon súlyosak: itt lőttek ki először a háború során egy BvS-10 típusú kétéltű páncélozott járművet is.

A -supplied BvS-10 All-Terrain Tracked Amphibious Armoured Vehicle was destroyed by Drone dropped Munition on the Russian side of Kherson.Claimed Location:46.6786442,32.8286931This marks the first confirmed Loss of this Vehicle out of 28(4th Picture example of Vehicle) pic.twitter.com/fwnbruSbhk