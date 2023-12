Súlyos incidens a Fekete-tengeren: orosz aknára futott egy hajó

Egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajó éppen egy dunai kikötő felé tartott, hogy gabonát vegyen fel, amikor egy oroszok által telepített tengeri aknára futott a Fekete-tengeren, egy folyótorkolatnál.

Az incidens még szerda kora reggel történt.

Az ukrán katonai parancsnokság közlése szerint

a robbanás következtében a személyzet elvesztette a hajó fölötti irányítást, a fedélzeten pedig tűz ütött ki.

A kapitány és egy egyiptomi állampolgárságú matróz megsérült, utóbbit az ukrajnai Izmajil kórházában szállították.

Civilian vessel hit by Russian mine in the Black SeaThe bulk carrier was traveling under the flag of Panama to load grain in one of the Danube ports. As a result, two sailors were injured.On the deck there was a heavy fire. The captain ran aground. It will be returned to port pic.twitter.com/PoiCOTjTM2