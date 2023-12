Szerbiában az elnök Majdantól tart, az ellenzék választási csalást kiáltva tüntet

Belgrádban folyamatosak a tüntetések a december 17-i választások óta. Az ellenzék szerint a kormánypártok elcsalták a voksolást, mert a választási jegyzékbe fantomszavazókat írtak be. Aleksandar Vučić szerb elnök szerint teljesen tiszta volt a választás, és egy Majdan-szintű nyugati beavatkozás állhat a tömeges demonstrációk hátterében.

Belgrádban tüntetések törtek ki a december 17-i megtartott választások után, mivel az ellenzék szerint rengeteg szabálytalanság történt. Az elsősorban fiatalokból és diákokból álló tüntetők azért vonultak az utcára, hogy vitassák a választási eredményeket, a kezdetben békés demonstrációk azonban többször erőszakossá váltak, a rendőrség pedig folyamatos letartóztatásokba kezdett. Azóta a tüntetők egyszerre követelik a választások megismétlését, a kormány távozását, valamint az őrizetbe vett demonstrálók szabadon bocsátását.

A választásokat több oldalról – köztük az Európai Unió részéről is –éles bírálatok érték, hogy a választási folyamatban kézzelfogható javulásra és további reformokra van szükség. A fő vád az, hogy fantomszavazók tűntek fel a választási névjegyzékekben: a CRTA, egy több mint 3000 megfigyelőből álló hálózattal rendelkező megfigyelői csoport dokumentált eseteket, amelyekben a választási névjegyzékeket megváltoztatták, valamint hogy személyi igazolványok nélküli szavaztak sokan, valamint hogy nem engedélyezett harmadik személyek is jelen voltak a szavazatszámlálskor és a voksoláskor is.

A szervezet azt állítja, hogy a választás „nem tükrözte a választók szabad akaratát”, és független ellenőrzést követel a választási folyamat integritásának biztosítása érdekében.

A kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS), amelyet Aleksandar Vučić elnök vezet, az országos parlamentben a szavazatok 47 százalékát szerezte meg, így parlamenti többséget tudott kialakítani. A belgrádi polgármester-választás azonban szoros volt, az ellenzék 34 százalék körüli eredményt ért el, és pont itt duzzadtak fel a névjegyzékek is. A szabálytalanságokkal kapcsolatos vádak nagy része Belgrádra összpontosul, ahol a választás szimbolikus jelentőséggel bír az SNS számára, mivel a főváros megnyerése kulcsfontosságú közbeszerzésekhez és befolyáshoz biztosít hozzáférést.

Az ellenzék a választói lista felülvizsgálatát követeli, azt állítva, hogy azt meg kell tisztítani a tisztességes választási folyamat biztosítása érdekében. A kritikusok szerint a választási szabálytalanságok veszélyeztetik Szerbia demokratikus normáit, a sajtószabadságot és a közintézmények függetlenségét. A tüntetők az EU-t arra szólították fel, hogy vállaljon vezető szerepet az aggályok kezelésében és a független ellenőrzés támogatásában.

Marinika Tepić ellenzéki vezető éhségsztrájkba kezdett, és a központi választási bizottság épületében táborozott le, hangsúlyozva a nemzetközi figyelem szükségességét, és megkérdőjelezve a kormány elkötelezettségét az uniós értékek mellett a választási csalásról szóló viták közepette.

Moszkva is beszállt a harcba: Oroszország szerbiai nagykövete azt sugallta, hogy a választások utáni tüntetéseket a Nyugat szervezi, és párhuzamot vont az ukrajnai Majdan-tüntetéssel, amely 2014-ben az Oroszország-barát akkori ukrán kormány leváltásához vezetett. Maga Vučić is beszélt arról, hogy az ellenzék magától tehetetlen, Nyugatról kaphatnak támogatást a tüntetésekhez.

A tüntetések geopolitikai következményei rávilágítanak a Szerbia és Oroszország közötti bonyolult kapcsolatra, mivel Vučić baráti viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A nyugati beavatkozással kapcsolatos vádak tovább bonyolítják a belpolitikai helyzetet, és a nemzetközi feszültség egy újabb rétegét adják a folyamatban lévő tüntetéseknek.

A közelmúltban lezajlott választásokkal kapcsolatban Vučić a kampány során őt ért negatív visszhangot kommentálta egy tévéinterjúban, azt állítva, hogy őt támadták a legtöbbet a kampány során. Beszélt az RTS, a szerb közmédia tudósításait elfogultnak nevezte, kijelentve, hogy kifejezetten negatív hírek szóltak csak a kormányról. Vučić kijelentette, hogy ettől függetlenül nem fogja befolyásolni a közmédia szerkesztési elveit – számolt be a Novosti.rs.

Az elnök elismerte, hogy a választási folyamat folytatódik, és egyes területeken december 30-án megismételt választások lesznek. Bízott a győzelem megerősítésében, jelezve az újabb mandátum megszerzésének lehetőségét. Válaszul az Erőszak Ellen ellenzéki mozgalom bejelentésére, miszerint nem vesznek részt az esetleges megismételt választásokon, Vučić felvetette, hogy ez azért van így, mert kedvezőtlen eredményre számítanak.

Vučić azzal vádolja még az ellenzéket, hogy előre kitervelték a tüntetéseket, és azt állította, hogy erre bizonyítékai is vannak.

Címlapkép forrása: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images