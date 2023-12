Váratlan esemény tett keresztbe az ukrán haditerveknek – Megfejtették, mi lehetett az ellentámadás kudarcának egyik oka

A Dnyeper (Dnipro) folyón található Nova Kahovka-i vízerőmű gátjának június 6-i felrobbantása miatt későbbre tolódott az ukrán erők folyón történő átkelése, ami kihatással volt az egész nyári ukrán ellentámadásra – írja az Institute for the Study of War (ISW) amerikai háborús elemzőintézet szerdai jelentése