Felvétel: titkos küldetésre indult az X-37B katonai űrrepülőgép

Az X-37B típusú, kisméretű, mintegy 9 méter hosszúságú űrrepülőt a SpaceX Falcon Heavy rakétája juttatta a világűrbe, ahol Föld körüli pályára áll, hogy kísérleteket végezzen.

In a spectacular liftoff carried live on a SpaceX webcast, the US military's secretive X-37B robot spaceplane blasted off from Florida on its seventh mission https://t.co/ie3wLarqkK