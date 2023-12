Ismét támadtak a lázadók a Vörös-tengeren, de közbelépett a Mason

A drónt és a ballisztikus rakétát a Mason amerikai hadihajó lőtte le a Vörös-tenger déli részén – közölte az Egyesült Államok közel-keleti regionális parancsnoksága (Centcom) csütörtökön az X közösségi médiaplatformon.

US CENTCOM confirms that USS MASON (DDG 87) shot down one drone and one anti-ship ballistic missile in the southern Red Sea earlier this evening. No damage was reported by any of the 18 ships in the immediate vicinity. pic.twitter.com/ba3eE2ILM3

A térségben tartózkodó 18 hajó egyikében sem keletkezett kár, és sérülésekről sem érkezett jelentés.

Október 19. óta ez volt a huszonkettedik támadás, amelyet a húszik a nemzetközi hajózás ellen kíséreltek meg

– írták a bejegyzésben.

