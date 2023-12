Reagált a NATO a lengyel légtérbe lépett orosz rakéta kapcsán

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár az X közösségi hálózaton közölte: a NATO figyelemmel kíséri a lengyelországi helyzetet, miután egy orosz rakéta valószínűleg belépett az ország légterébe.

Beszéltem Andrzej Duda (lengyel) elnökkel a lengyelországi rakéta-incidensről. A NATO szolidáris nagyra becsült szövetségesével, figyelemmel kíséri a helyzetet, és a tények megállapítása kapcsán kapcsolatban maradunk. A NATO továbbra is éber marad

- mondta Stoltenberg.

Spoke with President about the missile incident in . stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant. @AndrzejDuda